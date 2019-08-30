30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta sağlık ocakları açık mı?

Zafer Bayramı'nın 97. yılının kutlandığı bugün resmi tatil oluyor. Okullarda ve caddelerle Zafer Bayramı törenleri düzenleniyor. Bugünün resmi tatil olmasıyla birlikte sağlık kurumlarının açık olup olmadığı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Bugün eczaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı da merak ediliyor. Sağlık sorunları nedeni ile sağlık ocağına ya da eczanelere gitmek isteyen vatandaşlar bu kurumların açık olup olmadığı hakkında araştırma yapıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta sağlık ocakları açık mı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Bugün Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü coşkuyla kutlanıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler kapalı olacak. Yalnız nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczaneleri ikamet ettiğiniz yerdeki bir eczanenin camından görebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı nöbetçi eczanelerden karşılayabilirsiniz.

30 AĞUSTOS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Sağlık ocakları ise yönetmeliğe göre resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 - 12.00 saatleri arasında nöbet tutmakta... İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arasında da düzenleyebilir. Dolayısı ile Zafer Bayramı'nda sağlık ocağına gitmeden önce kurum ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.