Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak
30 Ağustos 2020 Pazar 10:04 | Son Güncelleme:

Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak

Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak

İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı bir ışık gösterisi düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabulü ile devam edecek kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sürecek.

30 Ağustos saat 20:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel bir konser gerçekleştirilecek.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Büyük Zafer, 300 İHA ile Göklere Yazılacak

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile “30 Ağustos Zaferi” temalı bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşındaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

Dijital Gösterim Merkezlerinde 30 Ağustos Zaferi

İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de “30 Ağustos Zaferi” temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

30 Ağustos Zaferinin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek.

30 Ağustos Zaferinin, sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor.

Japonya'daki uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu yapıldı
Otomotivde ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Virüsten arındıran modem ve çamaşır makinesi yolda
Uyuşturucu bağımlıların mekanı olmuştu... 6 asırlık hamam restore edilecek
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu
Demet Özdemir dans etti sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir dans etti sosyal medyayı salladı!

Haftanın fotoğrafları (21-28 Ağustos 2020)

Haftanın fotoğrafları (21-28 Ağustos 2020)

Aşure Günü eve ne alınmalı?

Aşure Günü eve ne alınmalı?

Eşek arısı kovanının içinden bakın en ç

Eşek arısı kovanının içinden bakın en çıktı