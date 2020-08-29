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  3. 30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu'nda çok farklı iki etkinlikle kutlanacak
29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:17 | Son Güncelleme:

30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu'nda çok farklı iki etkinlikle kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu'nda çok farklı iki etkinlikle kutlanacak

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sıra dışı etkinliklerle kutlayacak. Galata Köprüsü'nde açılacak olan ‘Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor' Açıkhava Fotoğraf Sergisi ile başlayacak etkinlikler, Galata Kulesi Meydanı'nda düzenlenecek Piyano Resitali ile devam edecek.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı virüs salgını nedeniyle açık havada düzenleyeceği sıra dışı etkinliklerle kutlayacak. 30 Ağustos Pazar günü başlayacak olan etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 09.30’da Galata Köprüsü’nde ‘Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor’ Açıkhava Fotoğraf Sergisi vatandaşların beğenisine sunulacak. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe kısa bir yolculuk yapma imkanı bulacak. Ayrıca sergiyi ziyaret eden misafirlere günün hatırasını yaşatan özel hazırlanmış nostaljik kartpostal hediye edilecek. Kartpostal dağıtımı serginin açık kaldığı zaman diliminde devam edecek.

GALATA KULESİ’NİN GÖLGESİNDE PİYANO RESİTALİ

Kutlamalar 30 ağustos Pazar günü akşam da devam edecek. Galata Kulesi Meydanı’nda, Kulenin gölgesinde düzenlenecek Piyano Resitali’nde Ünlü Genç Piyanist Büşra Kayıkçı katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Açık alanlarda düzenlenecek olan etkinliklerde virüs salgınına karşı her türlü önlemler alınarak vatandaşlara unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yaşatılacak.

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