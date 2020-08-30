30 Ağustos ruhu Akdeniz'de

Akdeniz’deki egemenlik alanı içinde sismik araştırma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye yeni bir NAVTEX ilan etti. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir NAVTEX ilanları üzerinden gerilim yaşanıyordu. Türkiye’den önceki akşam itibariyle Anamur açıklarından Akdeniz’de atış eğitimleri için bir NAVTEX yayınlandı. NAVTEX’in süresinin 11 Eylül’de biteceği bildirildi.

KARŞILIKLI TATBİKAT

Son haftalarda Oruç Reis sismik araştırma gemisi için birçok NAVTEX yayınlanmış ve çalışma süresi uzatılmıştı. Karşılarında da Yunanistan’dan en son aralarında BAE’nin de olduğu ortak tatbikatlar gerçekleştirilmişti.

YUNAN UÇAKLARI KAÇTI

En son Yunanistan’a ait 6 F-16 uçağı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de NAVTEX ilan ettiği bölgeye yaklaşmış, Türkiye’nin F-16 uçakları önleme yaparak Yunan uçaklarını çalışma bölgesinden uzaklaştırmıştı.

21 GEMİYLE 20 LİMAN



Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri’ne ait 21 geminin, 20 liman ziyareti icra edeceği duyuruldu. MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.”