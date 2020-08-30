Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 30 Ağustos ruhu Akdeniz'de
30 Ağustos 2020 Pazar 08:01 | Son Güncelleme:

30 Ağustos ruhu Akdeniz'de

30 Ağustos ruhu Akdeniz'de

Akdeniz'de hakkını arayan Türkiye'yi ne Fransız gemilerinin, ne Yunan jetlerinin tacizleri durdurabildi. NATO ve AB, Türkiye'nin haklılığını zedeleyecek bir tepki veremedi.

Akdeniz’deki egemenlik alanı içinde sismik araştırma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye yeni bir NAVTEX ilan etti. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir NAVTEX ilanları üzerinden gerilim yaşanıyordu. Türkiye’den önceki akşam itibariyle Anamur açıklarından Akdeniz’de atış eğitimleri için bir NAVTEX yayınlandı. NAVTEX’in süresinin 11 Eylül’de biteceği bildirildi.

KARŞILIKLI TATBİKAT

Son haftalarda Oruç Reis sismik araştırma gemisi için birçok NAVTEX yayınlanmış ve çalışma süresi uzatılmıştı. Karşılarında da Yunanistan’dan en son aralarında BAE’nin de olduğu ortak tatbikatlar gerçekleştirilmişti.

YUNAN UÇAKLARI KAÇTI

En son Yunanistan’a ait 6 F-16 uçağı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de NAVTEX ilan ettiği bölgeye yaklaşmış, Türkiye’nin F-16 uçakları önleme yaparak Yunan uçaklarını çalışma bölgesinden uzaklaştırmıştı.

21 GEMİYLE 20 LİMAN

Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri’ne ait 21 geminin, 20 liman ziyareti icra edeceği duyuruldu. MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.”

Otomotivde ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Virüsten arındıran modem ve çamaşır makinesi yolda
Maske takmayan yandı!
Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma... Rusya'dan ABD uçağına önleme
Özel okullarda KDV indirimi yapıldı
Sanayi ve teknolojiye iki dev yatırım: 4 bin istihdam sağlayacak 40 yeni tesis açılıyor

Sanayi ve teknolojiye iki dev yatırım: 4 bin istihdam sağlayacak 40 yeni tesis açılıyor

Eşek arısı kovanının içinden bakın en ç

Eşek arısı kovanının içinden bakın en çıktı

Aşure Günü eve ne alınmalı?

Aşure Günü eve ne alınmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi Açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı