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  3. 3 yıl süren istismara sarkıntılıktan ceza

3 yıl süren istismara sarkıntılıktan ceza

3 yıl süren istismara sarkıntılıktan ceza

Kapıcının küçük kızı, defalarca yöneticinin cinsel istismarına uğradı. Olayı günlükten öğrenen aile şikayetçi oldu. Tutuksuz sanık, sarkıntılık suçundan 4 yıl hapse çarptırıldı.

Adana Çukurova’da 2014 yılında babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı lüks binada ailesiyle yaşayan ve o dönem 13 yaşında olan A.Y. tatile gitmek istedi. Maddi durumları iyi olmadığı için kızına tatile çıkamayacaklarını anlatan baba M.A.Y., apartman yöneticisi C.S. ile sohbeti sırasında durumu anlattı. Yönetici, tatile gideceğini, A.Y.’yi de götürebileceğini söyledi. M.A.Y. de bunu kabul etti. C.B., yazlık evlerinin asansöründe küçük kıza istismarda bulundu. Bu tarihten sonra da zaman zaman cinsel istismarlarını sürdürdü. A.Y. de kimseye anlatamadığı tacizleri günlüğüne yazdı.

KOVULUR DİYE SUSMUŞ

İki yıl önce, A.Y.’nin durumundan şüphelenen ablası, günlüğü okudu. Babalarının işten çıkarılacağı korkusuyla olayı saklayan abla-kardeş, daha sonra aile dostlarından birine olayı anlattı. Olayı öğrenen anne ve baba, C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. C.S. hakkında ‘Cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan zanlı, 20 Kasım’daki duruşmasında ‘sarkıntılık’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

(DHA)


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