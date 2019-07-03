3 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

3 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto, Cumartesi ve Çarşamba günleri oynanan bir şans oyunudur. Binlerce şans oyunu sever Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor ve açıklanmasını heyecanla bekliyor. Cumartesi günkü büyük ikramiye devretmişti. Devreden ikramiye 2.892.280,60 TL değerindeydi. 1232. çekilişin sonuçlanacağı 3 Temmuz Çarşamba akşamı heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi (MPİ)’nin düzenlediği şans oyunu çekiliş sonuçları yoğun ilgi görüyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? İşte yanıtı

3 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto uğurlu rakamları yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

29 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

29 Haziran Sayısal Loto sonuçları : 01, 06, 14, 24, 26, 40

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.