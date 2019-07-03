3 Temmuz günlük burç yorumları haberimizde! Burcunuz bugün size ne diyor?

3 Temmuz günlük burç yorumları arama motorunda en çok aranan konular arasında bulunuyor. Günlük burç yorumları sayesinde insanlar aşk, sağlık, para, kariyer gibi konularda fikir sahibi olabiliyor. 3 Temmuz Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor. Burcunuz bugün size ne diyor? merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

KOÇ BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; kısa süreli de olsa aldığın kararları eyleme geçirme konusunda bir takım sorunlarla karşılaşabilir, depresyon halleri göstererek etrafınızdaki insanları sıkabilirsin. Bu dönem ailevi konular yoğun gündemin olurken, tadilat, dekorasyon değişikliği ve yeni bir eve taşınma kararı alabilirsin. Misafirinin bol olacağı bir süreçte olabilirsin.

BOĞA BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; yönetici gezegenin olan Venüs’ün burç değiştirmesi önümüzdeki süreçte, kardeşin ya da yakınlarınla ilgili keyifli gelişmelere şahit olabilir, kısa seyahatlere dayalı işlerde fırsat yakalayabilir ve kazançlı olabilirsin. Gün içindeki koşullar düşünceli ve bilinçli davranman konusunda zorlansan da sağduyulu olmayı başarabileceksin.

İKİZLER BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; önümüzdeki dönemde sanatsal konulara, yaratıcılık gerektiren işlere ve hobilerine ağırlık verebilir, romantik ilişkilerin ve çocuklarla olan birlikteliğini önemseyebilirsin. Duygusal ve anaç yaklaşımın, birlikte olduğun kişilere karşı daha verici ve bonkör olmanı sağlarken, karşındaki insanlar karamsar olabilir.

YENGEÇ BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün bazı söylemlerin yanlış anlaşılmana neden olabileceği gibi partnerinle de gergin zamanlar geçirmene neden olabilir. Venüs’ün burcunda konumlanmasıyla; kendine, sevdiklerine bakış açın huzur ve istikrar içerebilir. Kişisel değerlerine ve fiziğine önem verdiğin, güçlü dirayetli olduğun, rüzgârı arkana aldığın bir dönemdesin.

ASLAN BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün iç dünyanın karışık olması; sessiz ve sakin bir gün geçirmek isteğini arttırabilir. Yorgun ve halsiz olsan da yapıcı tavırların gününün güzel geçmesini sağlayacaktır. Güzelliği, huzur ve barışı öncelikle içinde arayabileceğin, yaratıcı ve sanatsal yönlerine ağırlık verebileceğin, sevme ve sevilme konularında uyum ve denge bulduğun dönemdesin.

BAŞAK BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; şu ara aktif olarak üzerinde durduğun projendeki olumlu geri bildirimler yüzünü güldürebilir. Kişisel başarını destekleyen arkadaşlarının sana sunacağı teklifleri değerlendirmeye bakmalısın. Aşk ve romantizm konusunda oldukça hoş bir dönemde olacaksın. Sevdiğin kişileri sahiplenmek isteyebilir veya arana mesafe koyabilirsin.

TERAZİ BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; kendince belirlediğin yol haritandan ödün vermek istemediğin bir gün olsa da bir takım geçmişe dayalı konular, ertelemen gereken koşullar oluşturabilir. İş ve sosyal statün açısında desteklendiğin bir dönemdesin. Seni motive eden cazip tekliflerle karşılaşabilir, güvendiğin insanlarla sağlam temelli iş birlikleri kurmak isteyebilirsin.

AKREP BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; mantığını ikinci planda tutup, kalbinden gelen sesleri dinleyerek sevgi dolu sözler söyleyebilir ya da duyabilirsin. Topluma yönelik inanç ve görüşlerinde birlik duygusunu önemseyebilir, koruyucu ve savunmacı olabilirsin. Gün içinde sınırlarını profesyonel hayatına yansıtmalısın zira samimiyetsiz insanlardan rahatsız olabilirsin.

YAY BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Önümüzdeki süreçte ekonomik olarak destekleneceğin gelişmeler olabilir. Bir davan lehine sonuçlanabileceği gibi derin ve tutkuyla yaklaştığın konularda garanti altında olmak isteyebilirsin. Gün genelinde maddi konularda karar almamanda fayda var. Planını değiştirmek ya da ertelemek durumunda kalman mümkün.

OĞLAK BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; disiplinlisin ancak birilerinin seni yönetip, manipüle etmesinden bugün yoğun bir huzursuzluk duyabilirsin. Önümüzdeki süreçte; kariyer ve mesleki alanda, işbirlikleri ve partnerinle olan ilişkinde uyumdan, sağduyudan yana olabilirsin. Biten ya da kapanan bazı konular; taze başlangıç yapabilmen için oluşmakta, şikâyet etmemelisin.

KOVA BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; sağlığın, iş ve çalışma hayatın, hizmet verdiğin ya da aldığın insanlara karşı hassas olabilir, seni memnun edecek maddi getirisi olan işlerle karşılaşabilirsin. Gün içinde kendini ispat etmeye çalışmak seni yorgun kılabilir. Bu sebeple sanatsal konularla ilgilenmek, yaratıcılığını en üst düzeyde kullanabilmek, üretken olarak günün enerjisini kullanmalısın.

BALIK BURCU 3 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; ilişki ve işbirlikleri adına da olumlu gelişmelere açıksın. Gün içinde kısa süreli yaşayabileceğin duygusal değişim ve ikilemler de yok değil tabii ki. Olumsuz duygulara kapılmamaya çalışmalısın. Önümüzdeki günlerde keyif ve konforuna önem verebilir, yeni bir aşka yelken açabilir, anın tadını çıkarmaya odaklanabilirsin.