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  3. 3 PKK'lı kıskıvrak yakalandı! İstanbul'da orman yakacaklardı

3 PKK'lı kıskıvrak yakalandı! İstanbul'da orman yakacaklardı

3 PKK'lı kıskıvrak yakalandı! İstanbul'da orman yakacaklardı

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) adına faaliyet yürüten 3 şüpheli İstanbul Arnavutköy’de Şamlar Orman Parkı’nı yakmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin tüpleri patlatarak orman yangınına sebebiyet vermek istedikleri öğrenildi.

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) adına İstanbul sınırları içerisinde orman yakma eylemini gerçekleştirilebileceği yönünde istihbari bilgi üzerine emniyet birimlerince harekete geçildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şahsın Arnavutköy ilçesine bağlı Şamlar Orman Parkı mevkiiende 4 Eylül günü saat 22.30 sıralarında iki piknik tüpünü üst üste koyarak patlatmak suretiyle orman yangını çıkartmaya çalıştıkları sırada yakalandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler biri emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelierden biri adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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