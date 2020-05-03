3 Mayıs Türkçülük Günü resimli mesajları burada! 3 Mayıs Türkçülük Günü en güzel, en anlamlı mesajları

Türkçülük Günü her yıl 3 Mayıs günü kutlanıyor. Bugün de Türkçülük günü Türkler tarafından büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerine mesajlar göndermek isteyenler 3 Mayıs Türkçülük Günü resimli mesajlarını araştırıyorlar. 3 Mayıs Türkçülük Günü en güzel, en anlamlı mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI



Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

Biz Türk gençlerini bu kutlu ülküde topladığın için sana gönülden bağlı olan biz genç bozkurtlar, senin bayrağını dalgalandırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜNÜN HİKAYESİ

7 Eylül 1944'te başlayan ve 29 Mart 1945'e kadar süren dönemde, Türk siyasetinde önde gelen 23 isim Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla yargılanmıştır.

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasında sonra Türkçüler, "Ankara Nümayişi"ni düzenlemiştir.

Dava nedeniyle Tophane'deki Askerî Cezaevinde tutuklu bulunan Türkçülüğün önemli temsilcileri Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 kişilik grup, 3 Mayıs'ın ilk yıldönümü 1945 senesinde toplandı.

Sonraki yıllarda yapılan toplanmalar "Türkçülük Günü" olarak kutlanmaya başladı.