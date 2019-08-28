Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8002
  • 6,4523
  • 287.17
  • 96096.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 3 kişinin saldırısına uğrayan kişi 24 gün sonra öldü

3 kişinin saldırısına uğrayan kişi 24 gün sonra öldü

3 kişinin saldırısına uğrayan kişi 24 gün sonra öldü

Gaziantep'te, 3 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Faruk Özçelik (35), 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 4 Ağustos'ta, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Özçelik, parkta tartıştığı ve isimleri öğrenilmeyen 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Ağır yaralanan Özçelik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 24 gündür tedavi gören Özçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Faruk Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
Bergüzar'ı ağlatan hediye
Aleyna Tilki kardeşi için kesenin ağzını açtı
<p>Adapazarı Çark Deresi Mevkii´nde sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti<br /

Taciz Şüphelisi Linçten Korkup Dereye Atladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milyonlarca insan her gün bilmeden yiyor! Meğer içinde hazine saklıymış

PKK'ya yönelik Kıran-2 Operasyonu