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  • 3 ilin ardından İstanbul'da da hayata geçti: Kademeli mesai bugün itibarıyla başladı
28 Eylül 2020 Pazartesi 09:33 | Son Güncelleme:

3 ilin ardından İstanbul'da da hayata geçti: Kademeli mesai bugün itibarıyla başladı

3 ilin ardından İstanbul'da da hayata geçti: Kademeli mesai bugün itibarıyla başladı
DHA

İstanbul'da toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kademeli mesai uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da başlatılan kademeli mesai uygulaması bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.

DHA'da yer alan habere göre, salgınla mücadelede özellikle toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için başlatılan sistemle, okul ve kamu kurumlarında çalışan personellerin trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte olmaması hedefleniyor.

Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak.

Belediyelerde ise 08.00'de başlayacak mesai saat 16:30'da sona erecek. Sağlık çalışanlarının mesaisi de saat 08.30'da başlayacak ve 16:30'a kadar sürecek. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ise 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesaide olacak. Okullarda dersler 09.30'da başlayacak.

DERS ZİLİ 9.30'DA ÇALACAK

21 Eylül'de 1. sınıf öğrencileri ile okul öncesi ve özel eğitim ana sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Yeni düzenleme ile artık minikler için de ders zili 09:00'da değil, 09.30'da çalacak.

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