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24 Aralık 2020 Perşembe 19:05 | Son Güncelleme:

3 ilde 3 yeni müze... Başkan Erdoğan açılışı gerçekleştirdi

3 ilde 3 yeni müze... Başkan Erdoğan açılışı gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim."

"Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız."

<h3>Bahçeli'den önemli açıklamalar</h3><h3>'KILIÇDAROĞLU, ŞANZIMAN DAĞITTI'</h3><p>İl Başkanları Top

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