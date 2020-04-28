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  3. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Son Dakika Haberleri.. 1 Mayıs'tan, 3 Mayıs'a kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada kısıtlamanın detaylarına yer verildi.

İçiİçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi. Genelge ile 1 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs'ta kapalı olacak. Ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Vatandaşlar 1 Mayıs'ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek.

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