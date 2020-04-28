3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçiİçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi. Genelge ile 1 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs'ta kapalı olacak. Ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Vatandaşlar 1 Mayıs'ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek.