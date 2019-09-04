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  3. Rize'deki istinat duvarı enkazından 2 araç çıkarıldı

Rize'deki istinat duvarı enkazından 2 araç çıkarıldı

Rize'deki istinat duvarı enkazından 2 araç çıkarıldı

Rize’de önceki gün Fener Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kalmıştı. Araçlardan 2’si üçüncü gününde toplamda 450 kamyon toprağın çöken duvarın üzerinden kaldırılmasıyla çıkartılabildi.

Üzerlerinde ortalama 6 bin 750 ton toprak bulunan Zafer Ekşi ve Evliya Çebi’ye ait araçlar, enkazın altından iş makineleriyle çıkartıldı. Kullanılamayacak hale gelen araçların çıkartılışını çevredekiler de telefonlarıyla kaydetti.

"Evime bir pencere daha açıldı"

Öte yandan çöken istinat duvarının çökmesiyle 1. katta bulunan Fehmi Çelik’e ait evin duvarında delik açılırken, site yönetimine ait odanın da duvarı tamamen yıkılarak içeriye balçık doldu.

Duvardan kopan parçaların isabet etmesi sunucu evinin duvarında delik açılan Fehmi Çelik “Selden dolayı duvar yıkıldı, duvarın parçası da evin duvarına vurdu. Duvar patladı, bizde kaskoya haber verdik gelip incelediler. Evime bir pencere daha açıldı. Ben o sıra evde değildim, eşim ve 5 yaşındaki çocuğum da köydeydiler. Burada olsaydılar çok korkardılar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Rize'deki istinat duvarı enkazından 2 araç çıkarıldı

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