3 bin yılda bir açtığına inanılan Udumbara çiçeği Adıyaman'da görüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kendilerine ait bağa üzüm toplamaya gelen zirai tekniker Ferit Güllü, Budist inancına göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan Udumbara çiçeğine rastladı.

İHA'da yer alan habere göre, Udumbara çiçeğinden daha önce haberdar olduğunu belirten Güllü, çiçeği canlı canlı görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

EFSANEYE GÖRE YENİ BİR KRAL DOĞACAĞINA İŞARET ETTİĞİNE İNANILIYOR

Budist inancında, çapı 7 mm gövdesi ise 1 mm olan çiçeğin efsaneye göre yeni bir kral doğacağına işaret ettiğine inanılıyor.

Ağaç dallarında veya meyvelerinde parazit olarak yetişen çiçek ile uzmanlar, udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.