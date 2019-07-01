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  3. 3 bakanlıktan ortak okul gıdası komisyonu

3 bakanlıktan ortak okul gıdası komisyonu

3 bakanlıktan ortak okul gıdası komisyonu

Okul kantinlerinde satışına izin verilecek gıdalar için Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanlıkları ortak komisyon kuracak.

Okullarda satılacak ürünlerle ilgili başvuruları bu komisyon değerlendirecek. Kantinlerde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere aykırı ürün satışı yapılamayacak. “Okul gıdası logosu” uygulaması, yeni öğretim yılında hayata geçirilecek. Denetimlerde, kurallara uymayan ürünleri bulunduran işletmeler tespit edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilecek.

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