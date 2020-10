3 Bakan'dan İzmir'de önemli açıklamalar: Çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir açıklarında meydana gelen depreme ilişkin, "Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz, üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları, çalışmalarımıza gece boyunca devam edeceğiz." dedi.

Pakdemirli, Bornova ilçesindeki kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında, İzmirlilere "geçmiş olsun" temennisinde bulunarak, yaralılara acil şifa, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Deprem sırasında İstanbul'a doğru yolda olduğunu ve haber alır almaz İzmir'e geldiklerini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

Öncelikle sahaya intikal ettim, sahadaki hasarlı binalarımızı gezdim. Tabii ki burada en büyük önceliğimiz canları yani ne kadar hayat kurtarabilirsek o kadar iyi bizim için, öncelik bu olmalı. Ondan sonraki öncelikler için plan ve program yapılıyor. Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur. Binaların altında kalan her vatandaşımız bir şekilde çıkar.

Pakdemirli, binaların kimisinin tamamen yıkıldığını, bazılarının ise tek katının hasar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Pakdemirli, "Hiçbir eksiklik yok. Sahada yeterince AFAD ekipmanı, personeli ve teçhizatı şu anda sevk edilmiş durumda. Elbette çok özellikli ve incelikli bir çalışma isteyen bir çalışma olduğu için hepimiz çok sabırsızız biliyorum ama yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor çünkü binaların altında kalanlara da zarar vermememiz öncelik olmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İZMİR VE ÇEVRESİNDE HAVA DURUMU



Bakan Pakdemirli, kentteki hava durumuna da değindi.

Bir haftaya yakın süreçte, 5 gün içinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmediğini bildiren Pakdemirli, "Özellikle evine girmek istemeyen ve dışarıda barınmak zorunda olan vatandaşlarımıza bu, bir artı olacaktır diye düşünüyorum. Bu gece beklenen en düşük sıcaklık, bu da binaların altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız için önemli, 8 ila 11 derece, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 19-22 derece arasında." diye konuştu.

Pakdemirli, hasarlı binaların olduğu bölgelerde fazla ses çıkarılmamasını ve yakınları olmayanların bu bölgeye girmemelerini istedi.

Kriz merkezinde çok çabuk bir şekilde organize olunduğunu vurgulayan Pakdemirli, İzmir Valiliğine teşekkür etti.

Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz, üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları, çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz. Onları da bırakmadan, amaç inşallah hepsini enkazın altından çıkarmak olacak. Tekrar tekrar İzmirlilere geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

BAKAN KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Kurum, Bornova ilçesindeki kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında bugün saat 14.51 itibarıyla Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, deprem sonrasında da 4 ve üzerinde 114 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Depremin Çanakkale, Manisa, Muğla, Aydın'da da hissedildiğini, alan arama tarama faaliyetlerinin bütün illerde devam ettiğini kaydeden Kurum, İzmir dışındaki illerden şu ana kadar problem bilgisi gelmediğini ifade etti.

Bakan Kurum, İzmir Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirerek, "Şu an için 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralılara hastanelerde her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata alındı. Gerekli müdahale yapılmaktadır. 4 binamız tamamen çökmüş durumda. 4 binamıza ilişkin her binada, her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmakta. Her binanın başındaki ekiple AFAD Koordinasyon Merkezi irtibat halindedir. Arama kurtarma çalışmaları anbean buradan takip edilmektedir. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır. Aynı zamanda Kızılay'ımız, Hayrat, İHH ve Beşir yardım kuruluşlarımız sahada 12 bin kişiye sıcak çorba, yemek vermişlerdir. Gıda ile ilgili herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir." diye konuştu.

Saha sorumlulularının ihtiyaçları sürekli olarak kriz merkezine aktardığını kaydeden Kurum, kriz merkezinde AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile diğer bakanlıkların bakan yardımcılarının da fiilen koordinasyonu yürüttüğünü belirtti.

Bakan Kurum "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak." diyerek şöyle devam etti:

Muhtarlarımızla takibimizi kaymakamlıklar eliyle yürütüyoruz. Kaymakamlarımızla irtibat halindeler. Oradaki herhangi bir gıda, yardım, giyecek, içecek ihtiyaçlarında Afet Koordinasyon Merkezine aktarmak suretiyle bu merkezden her türlü yardımı da yapılmaktadır. Elektrik, su, doğal gaz altyapısında herhangi bir problem yok. Ancak tedbiren kestiğimiz yerler var enkazın olduğa alanlarda, arama kurtarma faaliyetlerinin olduğu yerlerde ama herhangi bir altyapı hasarı söz konusu değil.

İlk etapta barınma ve arama kurtarma çalışmalarını yürüteceğiz. Barınma ve gıda ihtiyaçlarını şu an fiilen gidermiş durumdayız. Buna ilişkin herhangi bir ihtiyaç veya eksiklik söz konusu değil. Eşzamanlı hasar tespit çalışmalarına başladık. 322 kişilik ekibimiz sahada fiilen hasar tespit çalışmalarını yapmaktadır. Binaların hasar durumuna göre süreçte az, orta ya da ağır hasarlı binalar mülk sahiplerine bildirilecek.

"TRAFİKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR PROBLEM SÖZ KONUSU DEĞİL"



Bakan Kurum deprem sonrasında yaşanan trafik yoğunluğuna da değinerek "Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler." dedi.

Vatandaşların toplanma alanlarında, kaymakamlıklar eliyle barınma ihtiyaçlarını giderebileceğini dile getiren Kurum, "Biz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün afetlerde bakanlarımızla yapılması gereken tüm çalışmaları el birliğiyle vatandaşlarımızın yarasını sarmak amacıyla hızlı bir şekilde yaptık. Dün Van'da, Dinar'da, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da ne yaptıysak İzmir'imizde de ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza da yapılması gereken çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜL: TEDBİRLER ALINDI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bütün devletimizin imkanlarını seferber ettik. Adliye hizmetleri devam ediyor. Ceza infaz kurumlarında ölü ya da yaralı yok. Buse kızımız şu an enkazdan çıkartılıyor. İnşallah onun gibi diğer vatandaşlarımız da sağ salim çıkartılır" derken, Binali Yıldırım ise, "Bütün ekipler zamanla yarışırcasına çalışıyor. Hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç, insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak. Kayıplar var. Umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşehrilerimizi de sağ salim kurtarırız. Bunun için her türlü imkan ve gayret gösterilmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımız bölgede. Gece gündüz bu faaliyetler tek bir insanımız kalmayıncaya kadar devam edecek. Artçılara karşı vatandaşların duyarlı olmasında fayda var. Açık alanlarda konaklama imkanları ile ilgili tedbirler alınmaya devam ediyor" diye konuştu.

Toplantıda, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yararlılara şifa dilendi.