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  3. 3 ay arayla 2 kez koronavirüse yakalanıp hastalığı yendi
28 Ağustos 2020 Cuma 02:58 | Son Güncelleme:

3 ay arayla 2 kez koronavirüse yakalanıp hastalığı yendi

3 ay arayla 2 kez koronavirüse yakalanıp hastalığı yendi

Nisanda iyileşen, ağustosta ikinci kez virüsü yenen Mehmet Seziş, geçen ay babasını yine bu hastalık nedeniyle kaybetti.

Yalova’da yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Seziş, Kovid-19’a ilk nisan ayında yakalandı ve bir hafta Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra 14 günlük ev karantinasına giren Seziş, ‘Bir daha yakalanmam’ diyerek rahat davrandı ancak temmuzda yine virüs kaptı. O süreci Seziş şöyle anlattı: “Kimse ‘Ben bir kez yakalandım, tekrar yakalanmam’ diye rahat davranmasın, maske ve mesafeye mutlaka uyun. Biz Bursa’da bir yakınımızın cenazesine gittik, dönüşte babam, annem, ben, eşim, gelinim, oğlum hepimiz virüse yakalandık. 12 gün ilaç tedavisi gördüm. Ardından 14 gün ev karantinası verdiler. Bugün doktorumla görüştüm, ‘Artık özgürlüğüne kavuştun’ dedi. Daha geçen ay canımı babamı virüsten kaybettim. Kimse bu iş bitti denmeden rahat olmasın.” 

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