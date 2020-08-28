3 ay arayla 2 kez koronavirüse yakalanıp hastalığı yendi

Yalova’da yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Seziş, Kovid-19’a ilk nisan ayında yakalandı ve bir hafta Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra 14 günlük ev karantinasına giren Seziş, ‘Bir daha yakalanmam’ diyerek rahat davrandı ancak temmuzda yine virüs kaptı. O süreci Seziş şöyle anlattı: “Kimse ‘Ben bir kez yakalandım, tekrar yakalanmam’ diye rahat davranmasın, maske ve mesafeye mutlaka uyun. Biz Bursa’da bir yakınımızın cenazesine gittik, dönüşte babam, annem, ben, eşim, gelinim, oğlum hepimiz virüse yakalandık. 12 gün ilaç tedavisi gördüm. Ardından 14 gün ev karantinası verdiler. Bugün doktorumla görüştüm, ‘Artık özgürlüğüne kavuştun’ dedi. Daha geçen ay canımı babamı virüsten kaybettim. Kimse bu iş bitti denmeden rahat olmasın.”