Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7577
  • 7,5828
  • 369.922
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 295 Türk THY'nin özel seferiyle ABD'den yurda dönüyor
04 Haziran 2020 Perşembe 08:10 | Son Güncelleme:

295 Türk THY'nin özel seferiyle ABD'den yurda dönüyor

295 Türk THY'nin özel seferiyle ABD'den yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye hareket etti.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine dönüş yapamayan Türk vatandaşları için planlanan seferlerin sonuncusu Chicago'dan gerçekleştirildi.

O'hare Uluslararası Havalimanı'na gelen 295 Türk vatandaşı, bilet işlemlerinin ardından uçuş öncesinde tek tek ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçirildi. Daha sonra yolcular uçağa alındı.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı ve konsolosluk ekibi de havalimanından ayrılan yolcuları uğurladı.

Daha önce salgın nedeniyle ABD'de mahsur kalarak yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

Ayrıca 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan, 17 Mayıs'ta da Miami'den özel seferler yapılmıştı.

'Dünya olası 2. dalga için daha hazırlıklı'
Konutta pazarlığı sıkı tutun
Trump ile Jim Mattis Twitter'dan birbirine yüklendi
Kardeşi kaçınca işyerini bastı
Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı

Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Doğada çok nadir görülen albino hayvanlar

Doğada çok nadir görülen albino hayvanlar

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti... İşte Pı

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti... İşte Pınar Aylin'in yeni hayatı!