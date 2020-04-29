29 Nisan Dünya Dans Günü sözleri ve etkinlikleri | Dünya Dans Günü nedir, nasıl kutlanır?

29 Nisan Dünya Dans Günü sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Dünya Dans Günü Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından ilk kez 1982’de tanıtıldı. Her yıl bu güne özel bir mesaj sunması amacıyla dans dünyasından bir isim elçi olarak seçiliyor. Dünya Dans günü nedir, nasıl kutlanır? sorularının yanıtı merak ediliyor. 29 Nisan Dünya Dans Günü sözleri ve etkinlikleri haberimizde…

DÜNYA DANS GÜNÜ NEDİR?

Dünya Dans Günü, UNESCO'nun önde gelen performans sanatları partnerlerinden Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından ilk kez 1982 yılında tanıtılmıştır ve o zamandan bu yana 29 Nisan'da kutlanan bir gün olmuştur. Dünya Dans Günü'nün 29 Nisan'da kutlanmasının nedeni ise modern balenin atası olarak kabul gören ünlü balet Jean-Georges Noverre'in doğum günü olmasından ileri geliyor.

O günden bu yana ise dans tutkusunu paylaşmak isteyen dans toplulukları, dans stüdyoları, "crew"lar Dünya Dans Günü özelinde performanslar sergiliyor, özel sınıflar açıyor ve daha pek çok özel etkinlik organize ediyorlar.

29 NİSAN DÜNYA DANS GÜNÜ SÖZLERİ

29 Nisan Dünya Dans Günü’ne özel derlediğimiz dans ile ilgili sözler şu şekilde;

-Dans görülebilen müziktir. - George Balanchine

-Mezartaşımda sadece bir kelime yazmasını istiyorum: Dansçı. - Agnes de Mille

-Eğer söyleyebiliyor olsaydım, dans etmeme gerek kalmazdı. - Anna Pavlova

-Dans etmek banka soymak gibidir. ! Saniyelik bir zamanlama. - Twyla Tharp

-Dans etmek kendinden çıkmaktır. Daha büyük, daha güzel, daha güçlü. Bu güçtür, dünya üzerinde zaferdir ve sizin zaferinizdir. - Agnes De Mille

-Bütün ağırlığınızı taşıyan, nispeten küçük olan o ayağın sihrini bir düşünün. Gerçek bir mucize, ve dans…Bu mucizenin kutlamasıdır. - Martha Graham

DÜNYA DANS GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Dünya Dans Günü bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle dijital platformlarda gerçekleştirilecek olan etkinlikler vasıtasıyla kutlanacak.

29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında konsept ve danışmanlığı Prof. Tuğçe Tuna tarafından oluşturulan Dünya Dans Günü etkinlikleri korona virüsü salgını nedeniyle bu sene katılımcılarıyla online olarak buluşacak. Dünya Dans Günü Etkinlikleri, İDK. Çağdaş Dans Anasanat Dalı’nın iş birliğiyle 28-29 Nisan tarihlerinde dijital ortam aracılığıyla gerçekleştirilecek. Herkese açık, farklı yaş grupları için tasarlanmış ve ücretsiz atölyeler, canlı yayın konuşmaları ve öğrencilerin iş birliğiyle üretilen dans videoları dijital ortamlarda paylaşılacak. Çağdaş Dans Yarı Zamanlı Eğitim Programı I-II-III-IV. sınıf ve Genç Dans I-II öğrencilerinin iş birliğiyle: “Dans senin için ne ifade ediyor?” çalışması üzerinden üretilen dans videolarının yayını da Dünya Dans Günü etkinliklerinde sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.

Atölye ve genel duyurular için @msgsucagdasdans Instagram – msgsucagdasdans Youtube ve İstanbul Dans Günleri / Facebook hesapları kullanılacak. ZoomCloud üzerinden yapılacak olan “Açık Buluşmalar” için ise linkler her gün sayfada ve @msgsucagdasdans Instagram hesabı profilinde paylaşılacak.

29 Nisan 2020 İstanbul Dans Günleri / Dünya Dans Günü Etkinlikleri

“Açık Buluşmalar” Atölyeleri:

13.00-13.50 Denge ve Dönüş / Ezgi Y. Karademir

14.00-14.50 Somatik Farkındalık-Beden Bağlantısallığı / Tuğçe Tuna

15.00-15.50 Ses Beden Buluşması / Aslı Bostancı

16.00-16.50 Doğaçlama / Melih Kıraç

Aynı zamanda Akbank Sanat da Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde yer almış yabancı ve Türk dansçıların katılımıyla bir kutlama videosu hazırladı. Videoyu Akbank Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesi üzerinden izlemek mümkün.