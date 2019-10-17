Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8644
  • 6,5312
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 29 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

29 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

29 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentteki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini teklif etti.

Plan ve Bütçe ile Halkla İlişkiler Komisyonlarında olumlu bulunan teklif, Meclis'e sevk edildi.

Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında yapılan oylamada, toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Buna göre, vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş'nin (HAVAİST'in araçları hariç) Metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş'ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Buse Varol'dan dikkat çeken Müge Boz paylaşımı
Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı!
Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu: Kimsenin hamalı değiliz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı'nda operasyonlar sürüyor! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor