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  • 29 Ekim ve 10 Kasım'da saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
27 Ekim 2020 Salı 10:18 | Son Güncelleme:

29 Ekim ve 10 Kasım'da saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

29 Ekim ve 10 Kasım'da saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri.. 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirlen 7 DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı. Teröristlerin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirlen 7 DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı.

Teröristlerin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Gözaltına alınanlardan birinin kanlı infaz görüntüleriyle tanındığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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