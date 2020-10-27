27 Ekim 2020 Salı 10:18 | Son Güncelleme:
29 Ekim ve 10 Kasım'da saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri.. 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirlen 7 DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı. Teröristlerin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geldiği tespit edildi.
29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirlen 7 DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı.
Teröristlerin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Gözaltına alınanlardan birinin kanlı infaz görüntüleriyle tanındığı öğrenildi.
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