29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 97. yıl dönümünde coşkuyla kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 97. yıl dönümünde de coşkuyla kutlanacak.

İLK TÖREN ANITKABİR'DE



TRT Haber'de yer alan habere göre, Başkent Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de yapılacak. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ'Nİ AÇACAK

Anıtkabir'deki törenin ardından kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek. Başkan Erdoğan, burada 29 Ekim tebriklerini kabul edecek. Erdoğan'ın bu özel gün dolayısıyla Beştepe'de "Milli Mücadele Sergisi"ni de açması bekleniyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KORTEJİ



Başkentteki bayram coşkusu "Cumhuriyet Bayramı Korteji" ile devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayacak tören yürüyüşü, Birinci Meclis'te sona erecek. Saat 14'te başlaması beklenen yürüyüş öncesinde bando gösterisi de yapılacak.

ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Başkent'te bazı ana yollar trafiğe kapatılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'NDAN KONSER



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklikleri bu törenlerle de sınırlı kalmayacak.

İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da saat 19:23’te Büyük Cumhuriyet Konseri düzenleyecek.

Ayrıca Akdeniz'de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi gerçekleştirilecek.