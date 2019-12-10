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  3. Adalet Bakanlığı: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

Adalet Bakanlığı: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

Adalet Bakanlığı: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalara dair, "289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalara dair, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.

Arabulucuk sınavına ilişkin değerlendirmede bulunan Çekin, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur." diye konuştu.

(AA)


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