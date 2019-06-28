28 Haziran günlük burç yorumları! Burcunuz bugün size ne diyor?

28 Haziran günlük burç yorumları internette yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor.Burç yorumları hayatta alınacak kararlara ve atılacak adımlara ışık olabiliyor. Bazen aşk olarak size geri dönebiliyor bazen ise maddi olarak size geri dönüşü oluyor. İşte 28 Haziran Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları….

KOÇ BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; iş ve sosyal hayatındaki güçlü kişilerin desteğiyle ekonomik konularla ilgili sağlam ve tutarlı adımlar atabilirsin. Maddi ve manevi değerlerini korumak için harekete geçebilir, gayrimenkul alım satımı için araştırmalara girebilirsin. Aile içinde huzur ve güvene dayalı bir ilişki kurulabilir.

BOĞA BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; aynı görüşü paylaştığın kişilerin desteklemesiyle yaşamına dair uzun vadeli girişimlerde bulunabilirsin. Hayata bakış açın dönüşebilir ve gelişmelerin kontrolünü ele almak için harekete geçebilirsin. Yakın çevrenle daha duygusal, hassas ve korumacı bir ilişki kurabilirsin.

İKİZLER BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; İçine kapandığın bugün finansal konularla ilgili kendini güvende hissedebilmek için desteğe ihtiyacın olabilir. Banka, kredi, vergi, miras, sigorta gibi konulardaki girişimlerin olumlu sonuçlanabilir. Bütçeni dengeleyebilmek için ailenin desteğine ihtiyaç duyabilirsin.

YENGEÇ BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; hedef ve ideallerine varmak için iş birlikleri, ortaklıklar ya da yakın ilişkide olduğun kişilerden destek görebilirsin. Arkadaşlarınla sana huzur veren ortamları paylaşabilirsin. Kendini daha rahat ifade edebileceğin ve güvene dayalı ilişkilere yönelebileceğin bir gündesin.

ASLAN BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; beraber çalıştığın kişilerle geliştirdiğin projeler iş ve sosyal hayatında başarılı olmanı sağlayabilir. Çalışma ortamında seni destekleyecek ve gücünü açığa çıkaracak gelişmeler yaşanabilir. Gizli ilişkiler, kulisler ve açığa çıkan dedikodular kariyerinle ilgili hedeflerine varmanı kolaylaştırabilir.

BAŞAK BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün düşünce ve görüşlerini ifade edebilecek fırsatlar bulabilir, yurtdışı, mahkemeler, uzun yolculuklar ve yüksek eğitimle ilgili konularda sevdiklerinden destekler alabilirsin. Arkadaşlarınla fikir alış verişinde bulanabilir, geleceğe dair hedeflerini paylaşabileceğin ortamlara girebilirsin.

TERAZİ BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; finansal konularla ilgili güvence altında olmak isteyebilirsin. Aileden veya gayrimenkullerden alacağın destekle uzun vadeli girişimlerde bulunabilir, içinde bulunduğun krizlerden çıkabilirsin. Ekonomik konularla ilgili sorumlulukların daha tutarlı adımlar atmanı sağlayabilir.

AKREP BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; koşulları senin belirleyemeyeceğin bir gündesin. Özellikle yakın çevre, kardeş ve kuzenlerden alacağın destekle yaşamını güvence altına almaya çalışabilir, onlarla iş birliklerine girerek kendini daha güçlü hissedebilirsin. Yakın ilişkide olduğun kişilerle, düşüncelerini paylaşabilirsin.

YAY BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; ekonomik koşullarında yaşanan gelişmeler kendini güvende hissetmeni sağlayabilir. İş hayatında daha başarılı olmanı sağlayacak destekler alabilirsin. Finansal konularla ilgili iş birliklerine girişebilir veya beraber çalıştığın kişilerle ya da akrabalarınla sorumluluklarını paylaşabilirsin.

OĞLAK BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; romantik ilişkiler senin istediğin yönde ilerleyebilir, yeteneklerini ve sanatsal yaratıcılığını ifade edebileceğin fırsatlar yakalayabilirsin. Olayların kontrolünü ele alabilecek güçtesin. Yakın ilişkide olduğun kişilerle arandaki duygusal bağ kuvvetlenebilir, onlara karşı daha korumacı ve hassas davranabilirsin.

KOVA BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; aile ve yuvaya dair girişimlerde gizli destekler alabilir, içsel olarak kendini güçlü hissedebilirsin. Beraber çalıştığın kişilerle ya da akrabalarınla arandaki duygusal bağın daha kuvvetlenmesi için adım atabilir, düşüncelerini paylaşabilirsin. Yaşamına dair konularda tutarlı ve uzun vadeli kararlar alabilirsin.

BALIK BURCU 28 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; kendini daha rahat ifade edebilecek, sosyal gruplardan veya arkadaşlarından alacağın destekle iletişiminde daha kararlı ve güçlü olabileceksin. Geleceğe dair hedeflerini maddi manevi güvende olmak için değiştirebilirsin. Aşk ilişkilerinde korumacı, hassas ve alıngan olabilir, duygusal bağının güçlendiğini hissedebilirsin.



ASTROLOJİ NEDİR?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş'in, Güneş Sistemi'mizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.