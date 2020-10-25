27 yıl önce 33 kişi şehit düşmüştü... Yavi şehitleri unutulmadı

Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “27 yıl önce 25 Ekim 1993 tarihinde taşeron terör örgütünün ne kadar kalleşçe bir yapılanma olduğunu sivil ve masum insanlarımızı burada 33 vatandaşımızı şehit etmesiyle gördü. Sadece Türkiye değil, bütün dünya gördü. 10 vatandaşımız da gazi oldu o gün. Eline silah alıp, terör olayları yapan, eylem yapan teröristleri bir kişi dahi bu kutsal topraklarda bırakmayacağız” dedi.