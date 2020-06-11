27 Mayıs'ın idamları yok hükmünde olacak

YELDA GÖKDAĞ



27 Mayıs Askeri Darbesi sonrası Yüksek Adalet Divanı’nın Başbakan Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkında aldıkları idam kararlarını yok sayacak yasal düzenleme Meclis’e sunuldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifte, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinin yanı sıra, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül’ün de imzaları yer aldı.

İLGİLİ MADDE KALKIYOR



Teklifin komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine geçilecek. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayınmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.İşte 3 maddelik teklifte yer alan düzenlemeler:

“Yüksek Adalet Divanı’nın, Adnan Menderes. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamına yönelik kararı başta olmak üzere dönemin mağdurlarının hak ve özgürlüklerini elinden alan ve tamamen ortadan kalkmasına yol açan 1960 tarihli 1 sayılı kanunun Yüksek Adalet Divanı’na bu yetkiyi veren 6’ıncı maddesi yürürlükten kaldırıldı.

O dönemin mağdurlarının doğrudan bu yargılamalar sebebiyle varsa yaşayanların adli sicilleri, her türlü arşiv kayıtları başvurularına gerek kalmaksızın Adalet Bakanlığı tarafından silinecek.

Yüksek Adalet Divanı yargılamalarından kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini için, dönemin mağdurları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde Danıştay’a başvurarak Hazine aleyhine dava açabilecek.

MAĞDUR AİLELERE TAZMİNAT HAKKI



Yüksek Adalet Divanı tarafından hakkında karar verilenlerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar hesaplanacak, davanın mirasçılar tarafından açılmış olması halinde her bir mirasçıya kendi miras payı oranında ödeme yapılacak.

Haksız yere hürriyetinden mahrum kaldıkları için uğradıkları maddi ve manevi zararların tazmininde bu madde kapsamında açılacak davaların karar tarihinde yürürlükte olan koruma tedbirleri sebebiyle tazminata ilişkin mevzuat hükümleri esas alınacak.