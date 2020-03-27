27 Mart Cuma televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı! Bu akşam TV'de ne var?
27 Mart Cuma televizyonda neler var diye arama motorlarında araştırılıyor. TV yayın akışı belli oldu. Akşamları keyifli vakit geçirip dinlenmek isteyen vatandaşlar bu akşam televizyonda neler var merak ediyor. Kanal D, ATV, Star TV ve FOX TV yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
27 Mart Cuma TV yayın akışı belli oldu. Evde dizi veya film keyfi yapmak isteyenler bugün TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bu akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 İkinci Şans ‘TV Sinema’
22.30 Hadi İnşallah ‘TV Sinema’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Payitaht Abdülhamid ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01.30 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Hercai ‘Dizi’
00.20 Son Durak
01.20 Esra Erol’da
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar ‘Dizi’ (TKR)
00.15 Hekimoğlu ‘Dizi’ (TKR)
02.15 Gelinim Mutfakta (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TKR)
00.15 Savaş Vadisi ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)