27 Mart Cuma televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV yayın akışı! Bu akşam TV'de ne var?

27 Mart Cuma TV yayın akışı belli oldu. Evde dizi veya film keyfi yapmak isteyenler bugün TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bu akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 İkinci Şans ‘TV Sinema’

22.30 Hadi İnşallah ‘TV Sinema’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Hercai ‘Dizi’

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol’da

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar ‘Dizi’ (TKR)

00.15 Hekimoğlu ‘Dizi’ (TKR)

02.15 Gelinim Mutfakta (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (TKR)

00.15 Savaş Vadisi ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)