26 Kasım hava durumu: Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu..

26 Kasım hava durumu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yağmura yakalanmak istemeyen vatandaşlar arama motorunda il il hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 26 Kasım Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu sizlerle..

26 KASIM BAZI İLLERİN HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı