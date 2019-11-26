26 Kasım hava durumu: Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu..
26 Kasım hava durumu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu haftaya ilişkin hava durumu raporu yayınlandı. Çoğu ilde yağış ve fırtına uyarısına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı verildi. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu sizlerle..
26 Kasım hava durumu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yağmura yakalanmak istemeyen vatandaşlar arama motorunda il il hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 26 Kasım Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu sizlerle..
26 KASIM BAZI İLLERİN HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı