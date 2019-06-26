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  3. 26 Haziran Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Hadi ipucu sorusu nedir?

26 Haziran Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Hadi ipucu sorusu nedir?

26 Haziran Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Hadi ipucu sorusu nedir"

26 Haziran Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? sorusu hadiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sanal bilgi yarışmalarından olan Hadi’de ipucu sorusu ve cevabı güncel olarak yayınlanıyor. Bugün saat 12.30'da oynanacak mini hadi ipucu yarışmasına sayılı saatler kaldı. 26 Haziran Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Hadi ipucu sorusu nedir? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

26 Haziran Hadi ipucu sorusu yayınlandı.. Hadi ipucu sorusu ve joker kodu hadiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sanal bilgi yarışmalarından olan Hadi’de her yarışmadan önce yeni ipucu veriliyor. Bu ipucu sorusu ve yanıtı Hadi instagram hesaplarında yayınlanıyor. İpucunu öğrenenler kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 26 Haziran Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 26 Haziran Hadi ipucu sorusu nedir? diyorsanız işte yanıtı...

26 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

SORU: mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz 50 bin vivarı nüfusu olan küçük bir ada ülkesi ile ilgili sevgili hadiciler. "Koyun adaları" olarak da bilinen Danimarka'ya bağlı bu adalar grubu hangisi sizce? 

CEVAP: FAROE ADALARI 


 

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.
 

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