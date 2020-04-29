26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sonuçları sorgulama ekranı haberimizde

POMEM sonuçları sorgulama ekranında erişime açılacak 26. Dönem POMEM sonuçları bekleniyor. 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. 26. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam aday alımı yapılıyor. POMEM açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Bakan Süleyman Soylu sonuçlara ilişkin açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde yer alıyor.

POMEM E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında POMEM hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Süleyman Soylu POMEM sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanacağını duyurdu. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Bakan Soylu, POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir" ifadelerini kullandı. "POMEM yaş sınırı artacak mı?" sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, "Boy sınırı 1.67'nin altına indirilecek mi?" sorusuna ise, "Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Birtakım sınırlandırmalar olmak zorunda" yanıtını verdi.

26. DÖNEM POMEM ALIMI YAPILIYOR

26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam 7.000 aday asıl olarak alınacak.

Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek