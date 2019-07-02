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  3. 25 ilde FETÖ operasyonu: 40 kişi hakkında yakalama kararı

25 ilde FETÖ operasyonu: 40 kişi hakkında yakalama kararı

25 ilde FETÖ operasyonu: 40 kişi hakkında yakalama kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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