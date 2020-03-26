25 ilde 41 operasyon: Koronavirüs fırsatçısı 71 kişi hakkında işlem yapıldı
Son Dakika Haberleri.. 25 ilde corona virüs fırsatçılarına operasyon: 71 kişi hakkında işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız