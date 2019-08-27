240 güvenlik kamerasından 300 motosikleti incelediler

Antalya'da iki marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin 240 güvenlik kamerası görüntüsünden yaklaşık 300 motosikletin incelenmesi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde iki marketten 5 bin 600 lira ve cep telefonu çalan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmada farklı noktalardaki iş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı 240 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Hırsızlıklar sırasında kask, kar maskesi ve eldiven takan şüphelilerin olay yerinden kırmızı renkli motosikletle kaçtıklarını belirleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirmek için aynı renkteki motosikletleri mercek altına aldı.

Ekiplerin 300 kadar motosiklet üzerinde yaptığı araştırmada, hırsızlıkta kullanılan motosikletin plakası tespit edilerek zanlıların da M.Ö, Ü.Ö. ve Ü.E.T olduğu belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin zanlılara ait adreslerde yaptığı aramalarda ise iki ruhsatsız tabanca, soygunlarda kullanıldığı ileri sürülen kask, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.

(AA)