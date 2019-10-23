Barış Pınarı Harekatı’yla terörden temizlenen Resulayn’da hassas dedektörlerle terör örgütü PKK/YPG tarafından bölgeden ayrılmadan önce tuzaklanmış mayın ve patlayıcılara ilişkin arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve Kameraman Uğur Tüney bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor.

#sondurum 24 EKİBİ RESULAYN'DA

İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi pic.twitter.com/KtugZ8gEoc — 24 TV (@yirmidorttv) October 23, 2019

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Resulayn kent merkezine intikalini ve kent merkezindeki bölgede tedbir amaçlı arama-tarama çalışmalarını canlı olarak görüntüleyen 24 TV ekibi bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgedeki yaşananların izlerini aktardı.

#sondakika 24 TV ekibi Resulayn'da

Bölgedeki mayın ve patlayıcılara ilişkin arama ve tarama faaliyetleri sürüyor pic.twitter.com/CI88O8XaM3 — 24 TV (@yirmidorttv) October 23, 2019

Teröristlerin günlük hayatı yaşanmaz hale getirerek terk ettikleri kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı.