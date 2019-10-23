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  3. 24 TV ekibi Resulayn'da...

24 TV ekibi Resulayn'da...

24 TV ekibi Resulayn'da...

24 TV bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı Resulayn’da. Bölgedeki mayın ve patlayıcılara ilişkin arama-tarama faaliyetleri sürüyor. İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi...

Barış Pınarı Harekatı’yla terörden temizlenen Resulayn’da hassas dedektörlerle terör örgütü PKK/YPG tarafından bölgeden ayrılmadan önce tuzaklanmış mayın ve patlayıcılara ilişkin arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve Kameraman Uğur Tüney bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Resulayn kent merkezine intikalini ve kent merkezindeki bölgede tedbir amaçlı arama-tarama çalışmalarını canlı olarak görüntüleyen 24 TV ekibi bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgedeki yaşananların izlerini aktardı. 

Teröristlerin günlük hayatı yaşanmaz hale getirerek terk ettikleri kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı.

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