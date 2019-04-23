'24 Nisan tatil mi? Yarın okul var mı?' soruları bugün 23 Nisan'ın büyük bir coşku ile kutlanmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği büyük bir gün olarak önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına hediye edilen 23 Nisan her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Çocukların eğlenceli gösterileri ve okullarda düzenlenen büyük etkinliklerle kutlanan 23 bu yılda güzel görüntülerin yaşanmasına sebep oldu. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 99'uncu yıldönümünü kutladık. 23 Nisan kutlamalarının sona ermesinin ardından gözler 24 Nisan'a çevrildi. 23 Nisan sonraki gün tatil mi? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

24 NİSAN TATİL Mİ? YARIN OKUL VAR MI?

23 Nisan resmi tatil olarak kutlandı. Ancak 24 Nisan tatil değil. MEB'den okullar için tatil olup olmadığı hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak resmi daireler yarın açık olacaklar.

23 NİSANIN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.