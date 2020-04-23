24 Nisan 2020 İstanbul ilk sahur kaçta? İstanbul imsak sahur iftar vakti 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesi

24 Nisan 2020 İstanbul ilk sahur kaçta? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul imsak sahur iftar vakti hakkında araştırmalar da hız kazandı. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece oruçlarımız için sahura kalkacağız. İstanbul'da ilk sahur 24 Nisan gecesi saat 04:29'da olacak. Peygamberimiz “Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur. 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesinin detayları haberimizde yer alıyor..

24 NİSAN 2020 İSTANBUL İLK SAHUR KAÇTA?



23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece oruçlarımız için sahura kalkacağız. İstanbul'da ilk sahur 24 Nisan gecesi saat 04:29'da olacak.

İSTANBUL İLK İFTAR KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar ise 20:00'da açılacak.

İSTANBUL İMSAK SAHUR İFTAR VAKTİ

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ORUÇ NEDİR?



Oruç tutmak suretiyle Allah'ın emrini seve seve yerine getiren mü'minlerin bağışlanacağını, günahlarının affedileceğini müjdeleyen Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Bir kimse inanarak ve mükâfatını umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."

Oruç, bütün dinlerde (inanç sistemlerinde) meşru kılınmış önemli bir ibadettir. İslam, orucun diğer semavi olan ve olmayan dinlerdeki ibadet dışı boyutuna son vermiştir. İslam, orucun yalnız şekli ile yetinmeyip, onun manevi hakikatine de gereken önemi vermiştir. İslam'da oruçla birlikte yalnızca; yemek yemek, cinsi yakınlıkta bulunmak gibi eylemler yasaklanmakla kalmamış, bununla birlikte; orucun gayesini, ruhi ve ahlaki kaidelerini bozan her türlü davranış da yasaklanmıştır.

KİMLER ORUÇ TUTMALI?

Diyanet’te konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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