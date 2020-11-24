24 Kasım Öğretmen Günü'nde şehit öğretmenlerimizi anıyoruz

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit olan 153 öğretmenimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Kozluk Belediye Başkanına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda isabet eden kurşunlar yüzünden 22 yaşında şehit oldu.

Şehit Aybüke öğretmenden geriye, Ekim 2016'da, 18'inci tercih yeri olan ilçeye atandığı ve atamasının yapıldığı gün sevincini sosyal medya hesabından, “Öğretmen oldum ben” sözleri kaldı.

Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz ise, tatil için memleketi Gümüşhanete gittiği sırada Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşuna dizilerek ve yakılarak şehit edildi.

12 Ağustos 2017'de ailesine sürpriz yapmak için yola çıkan Necmettin öğretmenin cansız bedeni, Pülümür Çayı üzerinde bulunmuştu.

İŞTE ŞEHİT EDİLEN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ

11.05.1917-Irak Abdülkerim USTA

31.10.1917-Filistin Mahmut KARABEKİROĞULLARI

20.09.1918-Filistin SÜLEYMAN

23.12.1930-Menemen Mustafa Fehmi KUBİLAY

26.06.1979-Gaziantep Mehmet SAYGIGÜDER

14.01.1980-İstanbul Recep ÇAKIR

7.04.1980-Ağrı Nevzat Demirci

28.05.1980-Batman Fevzi ATEŞ

2.06.1980-İstanbul Ali İNCEKARA

5.07.1980-Adana Ergün EROL GÜRSESOĞLU

15.05.1987-Mazgirt İsa KARAASLAN

21.05.1987-Diyarbakır Asım ÖZDEN

25.05.1987-Mardin Aydın ACUN

4.11.1987-Diyarbakır Tahir CİVİL

12.11.1987-Şırnak Şenol AKAR

11.01.1988-Mardin Adem AKDENİZ

12.03.1988-Batman Hüseyin AYDEMİR

25.03.1988-Mardin Muhammed YILDIZ

12.04.1988-Tunceli Lokman ÇEKER

15.04.1988-Tunceli Ali BOŞGELMEZ

23.04.1988-Tunceli Mustafa ÇAĞLAR

5.11.1988-Mardin Mithat EREN

5.11.1988-Mardin Nuri ÖZTÜRK

4.12.1988-Batman Sezgin YOLCU

6.09.1989-Siirt Mehmet KAPUSUZ

6.09.1989-Siirt Çevik Ersin TEMEL

6.09.1989-Siirt Durmuş GÜÇLÜ

17.10.1989-Mardin Fasih SÖĞÜT

28.03.1990-K.maraş Hanifi ÇAKALLIOĞLU

14.04.1990-Elazığ Ahmet BEKAR

14.04.1990-Elazığ İzzet YÜKSEL

3.09.1990-Muş Ertan SEVİM

19.09.1990-Kars Ali KARAOĞLAN

7.11.1990-G.antep Mehmet GEZER

20.10.1991-Mardin Abdulkadir UĞURLU

17.11.1991-Tunceli Esma KARADOĞAN

6.01.1992-Mardin İbrahim KIZMAZ

19.03.1992-Mardin Orhan GÖK

23.03.1992-Diyarbakır Mehmet GEREN

29.04.1992-Iğdır Şevki AKGÜN

4.05.1992-Erzurum İlyas ACAR

20.05.1992-Diyarbakır Orhan KORKMAZ

5.06.1992-Mardin Seydo AYDOĞAN

13.08.1992-Diyarbakır Elif LİVAN

23.08.1992-Diyarbakır Ramazan ERGİ

29.08.1992-Adana Abdurrahman TANER

16.09.1992-Diyarbakır Engin EKER

6.10.1992-Mardin Abdulvahap YERSİZ

11.11.1992-Diyarbakır Emin AYDIN

11.11.1992-Diyarbakır Vural AKDENİZ

22.11.1992-Diyarbakır M.Mehdi ŞANLI

6.12.1992-Diyarbakır Mehmet Emin ÖZDEN

6.12.1992-Diyarbakır Ahmet KOPARAN

3.01.1993-Bitlis Halis ŞİŞMAN

13.01.1993-Diyarbakır Zübeyr AKKOÇ

13.01.1993-Diyarbakır Ramazan Aydın BİLGE

18.02.1993-Mardin Ertuğrul ALPTEKİN

22.02.1993-Siirt İsmail ÇELİK

19.04.1993-Diyarbakır Alihan HAN

24.05.1993-Bingöl Abdullah KARA

24.05.1993-Bingöl Mehmet BİROL

24.05.1993-Elazığ Birol İrfan AŞKAR

10.06.1993-Batman Ali Rıza PEKGÖZ

11.06.1993-Diyarbakır Nuriye AK

21.06.1993-Tunceli Nevzat AKDEMİR

23.06.1993-Tunceli Hamza ÇETİN

23.06.1993-Tunceli Erkan AYDIN

24.06.1993-Bingöl Selahattın AYSAN

5.08.1993-Diyarbakır M.Mecit YALÇIN

7.09.1993-Diyarbakır Osman ÇİÇEK

16.09.1993-Tunceli Ayhan KURAL

21.09.1993-Diyarbakır Ali Şahap SALIK

29.09.1993-Şanlıurfa Gürez ŞİMŞEK

29.09.1993-Şanlıurfa Zeki ŞENOĞLU

6.10.1993-Tunceli Nurgül (KALE) ALADAĞ

6.10.1993-Tunceli Bayram ALADAĞ

7.10.1993-Tunceli Taşkın SENGER

7.10.1993-Tunceli Orhan BAKIŞ

7.10.1993-Tunceli Fevzi KATAR

7.10.1993-Tunceli Ünal ATLI

22.10.1993-Diyarbakır Ethem YAŞAR

22.10.1993-Diyarbakır A.Nurettin SOYER

22.10.1993-Diyarbakır Ali YILDIRIM

22.10.1993-Diyarbakır Hüseyin YAVUZ

24.10.1993-Diyarbakır Zeki SAVRUK

25.10.1993-Van Mehmet İZDAL

25.10.1993-Bitlis Abdurrahman Nafiz ÖZBAĞRIAÇIK

25.10.1993-Bitlis Ergin KOMUT

25.10.1993-Diyarbakır Fatih TEKİN

25.10.1993-Diyarbakır Mehmet FİDAN

25.10.1993-Bitlis Yasemin TEKİN

25.10.1993-Diyarbakır Sezgin KEÇECİ

25.10.1993-Bitlis Bayram TEKİN

26.10.1993-Diyarbakır Ayşe KONAKÇI

26.10.1993-Diyarbakır Numan KONAKÇI

26.10.1993-Diyarbakır Neşe ALTEN

16.11.1993-Diyarbakır Kemal SERT

21.11.1993-Tunceli Zafer ÖZDENİZ

21.11.1993-Tunceli Halil KANDEMİR

29.12.1993-Diyarbakır Mehmet DAYAN

1.01.1994-Elazığ Nahit ERGENE

22.02.1994-Şırnak Mustafa BOZ

1.03.1994-Diyarbakır Hasan AKAN

7.04.1994-Diyarbakır M.Ali DURAK

20.04.1994-Tunceli Metin GENÇDAL

29.04.1994-Diyarbakır Recep OYUR

29.04.1994-Batman Erkan ÖZCAN

17.05.1994-Batman Sıtkı ABDİOĞLU

3.06.1994-Diyarbakır Kemal GÖÇER

5.06.1994-Diyarbakır M.Nuri DEMİRALP

11.09.1994-Tunceli Rustem ŞEN

11.09.1994-Tunceli Metin KAYNAR

11.09.1994-Tunceli Ali İhsan ÇETİNKAYA

11.09.1994-Tunceli Mustafa KARINCA

11.09.1994-Tunceli Buminhan TEMİZKAN

11.09.1994-Tunceli Vedat İNAN

15.09.1994-Diyarbakır M.Şirin GÖKDERE

17.09.1994-Tunceli Atilla AYDOĞDU

23.09.1994-Batman Adnan TUNCA

23.09.1994-Batman Mustafa GÜMÜŞ

28.09.1994-Ağrı Sait KORKMAZ

8.10.1994-Van Hayati KAPUKAYA

11.10.1994-Erzurum Ersoy YORULMAZ

11.10.1994-Erzurum Ragip KÖSE

11.10.1994-Erzurum Nurullah SARAÇ

11.10.1994-Erzurum Ali BULUT

5.11.1994-Mardin Erol ERCAN

5.11.1994-Mardin Ali YILDIZ

5.11.1994-Mardin Mehmet Zeki ÖDÜK

5.11.1994-Mardin Mahmut ÇATALKAYA

25.05.1995-Batman Şeyho KURTULMUŞ

26.09.1995-Diyarbakır Necati ÇİÇEK

2.10.1995-Şırnak Hamza Halit SÜLÜN

12.10.1995-Sivas Hüseyin KOCABAŞ

30.10.1995-Mardin Gürkan ARITÜRK

30.10.1995-Mardin Ökkeş KAYA

22.04.1996-K.Maraş Hacı Ömer SERİN

22.04.1996-K.Maraş Nurettin ASLAN

22.04.1996-K.Maraş Aydın YILMAZ

23.04.1996-K.Maraş Nurettin ARSLAN

22.06.1996-Diyarbakır Aynur SARI

1.10.1996-Diyarbakır Nesrin ÜNÜGÜR

1.10.1996-Diyarbakır Cuma İBİŞ

1.10.1996-Diyarbakır Mustafa Saadettin KÜÇÜK

1.10.1996-Diyarbakır Uğur GÖREN

12.02.1997-Batman Bülent AY

1.09.1997-Diyarbakır Lütfi ÖLMEZ

9.10.1997-Mersin Mustafa ÖZKAN

15.07.1998-Hakkari Erhan ÇAKMAK

4.09.2011-Tunceli Dilay KERMAN

16.07.2016-Ankara Yusuf ELİTAŞ

9.06.2017-Batman Şenay Aybüke YALÇIN

12.07.2017-Tunceli Necmettin YILMAZ