23 Nisan sözleri en güzel özlü sözler: Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili en güzel, en anlamlı sözleri haberimizde!

23 Nisan sözleri en güzel özlü sözler hakkında araştırmalar hız kazandı. Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili en güzel, en anlamlı sözlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecanlı bekleyiş yarın sona erecek. Koronavirüs salgını sebebi ile bu yıl 23 Nisan evlerden kutlanacak. 23 Nisan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN SÖZLERİ EN GÜZEL ÖZLÜ SÖZLER



Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…

Çocuklar o kadar masumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmi tatil günü ve ulusal bayramıdır.