23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün, uzatıldı mı? İşte son dakika açıklamaları

23 Nisan sokağa çıkma yasağı geldi mi? sorusunun yanıtı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. İki haftadır hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak. Koronavirüs salgını nedeni ile teması en aza indirmek için 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkmak yasak olacak. Vatandaşlar resmi tatil olan 23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını ve Ramazan ayının da ilk günü eklenerek 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar haberimiz içerisinde yer alıyor.

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'da şuan için sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Ancak 23 Nisan ile Ramazan'ın ilk günü olan 24 Nisan'ın da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına dahil edilmesi bekleniyor.

Bugün içerisinde konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi bekleniyor. Resmi açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta "23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacağı" yönünde yapılan paylaşımlar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmıştı. İşte o açıklama:

“Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bakan Selçuk 23 Nisana'a özel 100. Yıl Marşı klibini sosyal medya hesabından paylaştı