23 Nisan resmi tatil mi? 2020 resmi tatil tarihleri haberimizde
23 Nisan resmi tatil mi? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan'ın yaklaşması ile kamu memurları resmi tatil araştırmaları yapmaya başladı. Binlerce memur 23 Nisan'da izin yapıp yapmayacağını, hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. 2020 resmi tatil tarihleri haberimizde yer alıyor..
2020 resmi tatil tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oluyor. 23 Nisan'ın yaklaşması ile kamu memurları resmi tatil araştırmaları yapmaya başladı. Binlerce memur 23 Nisan'da izin yapıp yapmayacağını, hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Detaylar haberimizde..
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor. Kamu çalışanları 23 Nisan'da mesaiye bir gün araya veriyor.
2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs Ramazan Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Temmuz Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
16 Kasım Birinci Ara Tatil