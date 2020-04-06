23 Nisan kutlamaları iptal mi 2020? 23 Nisan kutlamaları nasıl yapılacak? TBMM Başkanı Şentop açıkladı!

23 Nisan kutlamaları iptal mi 2020? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan kutlamaları hakkında da son dakika açıklamalarında bulundu. Şentop, yapılması planlanan büyük bir kutlama resepsiyonunun coronavirüs salgını nedeni ile gerçekleşmeyeceğini duyurdu. TBMM Başkanı Şentop son dakika açıklamaları haberimizde...

23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

TBMM Başkanı Şentop, 22 Nisan'da başlayan kutlamalar yapılacaktı. 23 Nisan'a ise büyük bir kutlama resepsiyonu gerçekleşecekti. Ancak kutlamalar salgın nedeni ile iptal edildi.

23 NİSAN KUTLAMALARI NASIL YAPILACAK?

23 Nisan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı için kitap ve belgesel gibi çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar 23 nisan haftasında yayınlanacak.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin 100. yıl münasebeyiyle vatandaşların kendi kişisel görüşlerini aktardıkları kısa videolarını sosyal medyada paylaşmalarını istedi. En çok beğeni alan kişilere kitap hediyesi olmak üzere hediyeler verileceğini duyurdu.

Salgınla yürütülen mücadeleyi gözeten, aynı zamanda sürece katkı ve destek sağlayan bazı faaliyetlerin takvimini paylaştığı açıklamasında Şentop, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliğinde "Açılışının 100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi" başlıklı kısa ders içeriği hazırladıklarını söyledi.

Şentop, 23 Nisan haftasında yayımlanmak üzere Meclis ve milli irade tarihini konu alan 23 dakikalık belgeselin, medyanın kullanımına açılacağını vurgulayarak "Dünü ve bugünü anlatan bir kamu spotumuz ayrıca 100. yıl konulu üç kısa filmimiz de aynı hafta ekranlarda olacak" dedi.

SAAT 21:00'DE İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan akşamı saat 21:00'de bütün vatandaşları balkonlarında istiklal marşı söylemeye davet etti. Ayrıca bütün televizyon kanallarında İstiklal Marşı yayına koyulacağını da uyurdu.

Türkiye'nin her yerinde herkesin katılımıyla bir etkinlik gerçekleşmiş olacak.