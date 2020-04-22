23 Nisan kutlama mesajları sizlerle! En güzel, en anlamlı, uzun, kısa 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları

En güzel, en anlamlı, uzun, kısa 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlanıyor. Geçtiğimiz yıllara göre salgın nedeni ile bu sene buruk bir bayram geçirecek olan çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde coşku ile kutlayacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili en güzel ve en anlamlı kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte 23 Nisan kutlama mesajları sizlerle...

EN GÜZEL 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'mızın 100. Yılı Kutlu Olsun."

23 Nisan’ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

”Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…”

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

"23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Cumhuriyet tarihimiz, bu gücün daha da yaygınlaştığı, yapıcı hamlelerle devletin ve milletin yücelmesine hizmet ettiği bir sürece işaret etmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

ürkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

"Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

”Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Cumhuriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz ÇOCUKLARIMIZA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

Mutlu ve güçlü Türkiye ülküsünü kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak devreden çocuklarımızın 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.

23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.

”Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”