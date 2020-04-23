23 Nisan İstiklal Marşı saat kaçta? Balkonlardan İstiklal Marşı kaçta okunacak? İşte İstiklal Marşı 2 kıtası

23 Nisan İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 23 Nisan coşkusu bu sene yaşanan küresel salgın nedeni ile evlerde kutlanıyor. İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti. İstiklal Marşı saati ve İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtası haberimizde yer alıyor..

23 NİSAN İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA?

23 Nisan İstiklal Marşı saat akşam 9'da (21:00) okunacak. Başkanlığın "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla hazırladığı videoda, 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmayan bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirtildi.

Videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Çocuklarımızı evlerinde, sağlıkla güvendeyken, ayrı evlerde ama aynı coşku ve neşe ile bir araya getiriyoruz. Yalnız çocuklarımızı değil bütün vatandaşlarımızı, ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarına, pencerelerine çağırıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız ve Meclisimizin açılışının 100. yılını hep birlikte kutlamak için haydi Türkiye, çocuklarımızla saat 21.00'de İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemek için bayraklar ellerimizde balkonlardayız, pencerelerdeyiz."

İSTİKLAL MARŞI 2 KITASI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.





Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!