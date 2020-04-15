23 Nisan için evde yapılabilecek etkinlikler | 23 Nisan etkinlikleri nasıl yapılacak?

23 Nisan etkinlikleri nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na az bir süre kaldı. Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl ‘evde bayram’ teması ön planda olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT çocukların 23 Nisan coşkusunu eve taşımak için çalışmalara başladı. Bazı özel okullar ve kuruluşlar da 23 Nisan’a yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 23 Nisan için evde yapılabilecek etkinlikler haberimizde…

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ NASIL YAPILACAK?

Korona virüsü salgını etkilerini sürdürüyor. Dolayısıyla her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yılki etkinliklerinin geçmiş yıllarda yapılan kutlamalardan tamamen farklı olması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100. yıl olduğu için ayrı bir önemi var 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle, 100. yıla yakışır şekilde yapmamız ve bu bayramın neşesini, niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. 23 Nisan'da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza güzel gülümsemelerini bir şekilde hissettirsin."

TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti. TRT'nin 23 Nisan Kampanyasına dizi, sinema, müzik ve spor dünyasından ünlü isimler de katılım gösterdi.

Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından izleyebilecek.

23 NİSAN İÇİN EVDE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, imkanı olan herkesi 20 Nisan Pazartesi günü milli irade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayımlamaya davet etti. Şentop, 19 Nisan akşamı ilan edilecek ortak etiketle yayımlanacak videolardan, en çok beğeni alan ilk 500'üne, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edileceğini bildirerek şu sözleri söyledi:

“Şu günlerde herkesin evde kalarak bu anlamlı yıl dönümünü kutlama arayışı ve heyecanına yönelik bir davetimiz daha var. 23 Nisan 2020 akşamı, birçok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüzyıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."

23 NİSAN ÖZEL DERGİSİ

23 Nisan için evde yapılabilecek etkinlikler arasında, 23 Nisan Özel dergisi de yer alıyor. Dijital yayın platformu Dergilik, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturacak.

Çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sunan söz konusu proje, 23 Nisan’a dair resimler, şiirler ve öyküler sunacak. Ebeveynler, bu proje sayesinde çocuklarının yeteneklerini değerlendirebilecek ve yıllarca saklayabilecekleri bu dergiyle özel bir anıya sahip olacak. Tüm operatör kullanıcıları, çocukları adına 16 Nisan’a kadar "www.dergilik23nisan.com" web sitesinden başvuru yapabilecekler.

23 Nisan’da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Evde çocuklarla birlikte inceleyip okuyarak keyifli vakit geçirilebilir.

“SEN EVDE BEN EVDE BAYRAM GÜNÜNDE BİRLİKTE”

Bir diğer etkinlik ise Beşiktaş İlkokulu’ndan geldi. Beşiktaş İlkokulu, "Sen evde ben evde bayram gününde birlikte" sloganıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında 4D sınıfı öğrencileri, çektikleri videolarla tüm çocukları, bayramlarını kutlamak için en güzel kıyafetlerini giyip, ay yıldızlı Türk bayrağını ellerine alarak 23 Nisan Perşembe saat 12.00'de balkonlara ve pencerelere davet etti.

23 Nisan’da evde yapılabilecek keyifli aktivitelerden biri de bu olabilir.