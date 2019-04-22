23 Nisan güzel sözler haberimizde! En güzel 23 Nisan kutlama mesajları

23 Nisan güzel sözler haberimizde bulunuyor. En güzel 23 Nisan kutlama mesajları şimdiden araştırılmaya başlandı. Yarın tüm yurt genelinde coşku ile kutlanacak olan 23 Nisan için heyecan dorukta. 23 Nisan etkinlikleri birçok okulda öğrencilerin ve velilerin katılımı ile birlikte yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu özel gün her yıl coşku ile kutlanıyor. Öğrenciler birbirinden güzel etkinlikler hazırlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli bayramları arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu herkes tarafından yaşatılacak. 23 Nisan güzel sözler ve mesajlarını sizler için araştırdık. 23 Nisan kutlama mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

23 NİSAN GÜZEL SÖZLER HABERİMİZDE!



* Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir (Atatürk)

* Egemenlik verilmez, alınır (Atatürk)

* Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur (Atatürk)

* Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir (Atatürk)

* Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir (Atatürk)

* Egemen olmayan, boyun eğmek zorunda kalır (William Shakespeare)

* Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim en iyi yönetimdir (Goethe)

* Çocuklar yurdumuzun temelidir

* Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir

* Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar

* Vatanı korumak çocukları korumakla başlar

* Çocuklar geleceğimizdir

EN GÜZEL 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti 2 şeye güvenir. Biri MİLLET diğeri kahraman ORDU. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun.

Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Cumhuriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz ÇOCUKLARIMIZA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.



Mutlu ve güçlü Türkiye ülküsünü kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak devreden çocuklarımızın 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.