Oy kullanmayacak olan vatandaşlar "23 Haziran'da oy kullanmama cezası var mı? Oy kullanmama cezası ne kadar?" diye araştırmalara başladı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 23 Haziran Pazar günü İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oyunu kullanacak.Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanıyor. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirleniyor. Peki oy kullanmamanın cezası ne kadar? İşte oy vermeme cezasına ilişkin bilinmeyenler..

23 HAZİRAN'DA OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

Oy kullanma; her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biridir. Bir bireyin; seçme hakkını kullanması zorunlu olup bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye giriyor. 23 Haziran seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE KADAR CEZA VERİLDİ?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir.

23 HAZİRAN OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti ödemesi Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. Fakat kesilen ceza tutarının vatandaşlarımızdan tahsil edilip edilmeyeceği konusunda bet bir bilgi yer almıyor. Ancak yeni bir karar alınabilir ve yeni bir seçimde oy kullanmayan kişilerden kesilen bu tutar tahsil edilebilir.

23 HAZİRAN'DA KİMLER OY KULLANACAK?

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaDAN bu seçimlerde de kullanılacak.

31 Mart'taki yerel seçimlerde 'oy kullanamaz' şerhi yazılan kişi sayısı ise 23 bin 165 iken 23 Haziran seçimleri için bu sayı 68 bin 17'ye yükseldi.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.