23 Haziran'da nerede oy kullanacağım? YSK Seçmen kaydı sorgulama 23 Haziran

İstanbul'daki seçmenler 23 Haziran Pazar günü 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta, 23 Haziran Pazar günü İstanbul'da yeniden oy kullanacak. Seçmenler "23 Haziran'da nerede oy kullanacağım? YSK Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?" diye merak etmeye başladı. Nerede oy kullanacağını merak eden binlerce şahıs muhtarlıkların yolunu tutarken, binlerce şahıs de e-devlet seçmen sorgulama sistemi ile sandığını öğrenebiliyor. Seçimlerde nerede oy kullanacağınızı, YSK seçmen sayfası, seçmen sorgulama mobil uygulaması ve e-devlet seçmen sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz. İşte 23 Haziran YSK Seçmen kaydı sorgulama işlemleri ile ilgili bilgiler...

23 HAZİRAN'DA NEREDE OY KULLANACAĞIM?

YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul'daki seçmenler oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMLERİ 23 HAZİRAN 2019

YSK seçmen kaydı sorgulama için üç yol var;

1-) Nerede Oy Kullanacağım adresinden,

2-) Mobil cihazınıza indireceğiniz "Seçmen Sorgulama" uygulamasından,

3-) e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

OY KULLANIRKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.