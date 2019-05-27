  • $6,0626
  • 6,789
  • 250.506
  • 85.348
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:25 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:32

23 Haziran İstanbul seçimleri için kesin aday listesi açıklandı

23 Haziran İstanbul seçimleri için kesin aday listesi açıklandı

İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak kesin adayların listesini açıkladı.

Listeye göre seçimde, AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi ile 17 bağımsız aday yarışacak. 

Kesin aday listesine göre seçime, AK Parti'den Binali Yıldırım, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel katılacak. 

 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:

"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."

(AA)

Galatasaray´la Anlaştığı İçin Ölüm Tehditleri Alan Ünlü Futbolcu Kim?

Hak Eden Hak Ettiğini Bulur

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın az bilinen gerçekleri

Bayramda yola çıkacaklara tavsiyeler: Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.