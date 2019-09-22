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Sonbahar Ekinoksu'nda ne oluyor?

Sonbahar Ekinoksu'nda ne oluyor"

Her yıl 23 Eylül tarihinde oluşum gösteren Sonbahar Ekinoksu, astronomik açıdan incelendiğinde bu tarihten itibaren gündüzlerin kısalmaya, gecelerin ise giderek uzamaya başlayacağının göstergesi olmaktadır.

Sonbahar Ekinoksu bugün merak konusu oldu. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu tam anlamıyla yeni bir mevsimin başlangıcı diyebiliriz. İşte Sonbahar Ekinoksu hakkında bilinmeyen tüm detaylar...

23 EYLÜL EKİNOKSUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

Kuzey Yarımkürede Sonbahar, Güney Yarımkürede İlkbaharın başladığı tarihtir.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.

Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

Kuzey Kutbu’nda 6 ay gecenin, Güney Kutbu’nda 6 ay gündüzün süreceği günlerin başlangıcıdır.

23 Eylül tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede geceler, Güney Yarımkürede gündüzler daha uzun olmaya başlar.

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nda neler oluyor

Ekinoks nedir?

Güneş'den gelen ışınlar 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer . Her yerde gece ve gündüzler eşit olur , bu duruma Ekinoks denir. Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur.Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur. Ekinoks ya da gün tün eşitliği, yılda 2 kez tekrarlanır. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda Aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.  Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.

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